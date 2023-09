Bamberg: "In voller Ausdehnung" - Feuerwehr rückt zu brennendem Lieferwagen an

Rabenschwarz ist jetzt die Front eines Lieferwagens, der in der Böttgerstraße in Bamberg geparkt war. Am Samstagnachmittag (2. September 2023) um 14.25 Uhr erhielt die Feuerwehr Bamberg einen Alarm über ein brennendes Fahrzeug.

"In einer Seitenstraße zur Geisfelder Straße brannte der Motorraum eines Lieferwagens in voller Ausdehnung", heißt es in einem Einsatzbericht. Personen befanden sich demnach nicht in Gefahr.

Feuerwehr Bamberg findet "völlig zerstörtes" Auto - Ursache rätselhaft

Unter Pressluftatmern bekämpfte ein Trupp die Flammen. Um die weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern, kühlten die Einsatzkräfte zudem die Außenwand einer angrenzenden Lagerhalle. Vom Transporter trennten sie die Bordspannung und öffneten gewaltsam die Laderaumtüren, um den Inhalt zu kontrollieren. Die Löschgruppe Wunderburg baute währenddessen parallel einen Löschangriff auf.

"Für eine Kontrolle in der Lagerhalle wurde ein Verantwortlicher der ortsansässigen Firma zur Einsatzstelle beordert. Hier war jedoch alles unauffällig, die Hitzeeinwirkung auf die Lagerhalle hatte sich nicht aufs Innere übertragen", so die Feuerwehr weiter.

Nach gut einer Stunde konnten die Kräfte wieder abrücken und die Einsatzstelle der Polizei zur weiteren Bearbeitung übergeben. "Personen wurden hier nicht verletzt. Warum das Feuer ausgebrochen ist und das Fahrzeug komplett zerstört hat, konnte noch nicht geklärt werden. Der Schaden dürfte sich im unteren fünfstelligen Bereich bewegen", teil die Feuerwehr Bamberg zum Schluss mit. In der Nacht zuvor attackierte ein Mann einen Fremden in einer Bamberger Kneipe mit einem Bierkrug, sodass dieser in dessen Gesicht zerbrach. Weitere Nachrichten aus Bamberg findest du in unserem Lokalressort.