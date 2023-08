Am Dienstag (29. August 2023) verlor eine Frau durch einen Trickbetrug viel Geld. Sie übergab einen fünfstelligen Betrag an zwei unbekannte Frauen. Wie die Polizei Oberfranken berichtet, ermittelt nun die Kriminalpolizei in diesem Fall. Ein ähnlicher Fall passierte Anfang August in Ansbach.

Zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr wurde die Frau Opfer des sogenannten Geldbündeltricks. So lief es ab: Eine unbekannte Frau sprach die 63-jährige Bambergerin in der Heiliggrabstraße/Josephstraße an und behauptete, sie habe heilende Kräfte und wolle einen bösen Fluch von der Familie und dem Geld der Dame nehmen.

Magische Kräfte vorgegaukelt - Frau verliert fünfstellige Summe

Eine zweite Unbekannte kam hinzu und bestätigte, dass die Behauptungen ihrer Komplizin der Wahrheit entsprechen. "Gutgläubig" holte die Dame also ihre Ersparnisse von Zuhause und steckte sie - wie zuvor befohlen - in ein Kuvert. Dieses Kuvert sollte sie "eng an ihrem Herzen" zu der angeblichen Wunderheilerin bringen.

Diese wickelte das Geld in ein Geschirrtuch und verschnürte es. Dann murmelte sie eine geheimnisvolle Beschwörungsformel und gab ihrem Opfer das Päckchen zurück. Dieses sollte die Frau 36 Tage lang verschlossen unter ihrer Matratze aufbewahren. Die Dame kehrte nachhause zurück und zweifelte schließlich an der Aktion, weshalb sie das Bündel auswickelte. Darin fand sie nur noch Papier - das Geld hatte die Unbekannte ihr gestohlen.

Das Opfer erzählte sogleich ihrer Familie davon, die dann den Tatort nach dem Geld und den Betrügerinnen absuchten. Doch diese waren inzwischen mit der fünfstelligen Summe über alle Berge. Daraufhin erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Die beiden unbekannten Frauen werden wie folgt beschrieben:

Frau 1: Zirka 40 Jahre alt, 165 Zentimeter groß, kräftig, braunes nackenlanges Haar im Zopf Trug einen beigen knielangen Mantel Führte eine helle Umhängetasche mit Diese Frau sprach die Beschwörungsformeln

Frau 2: Zirka 50 Jahre alt, 165 Zentimeter groß, kräftig, blondes kurzes Haar Trug eine schwarze Hose und einen schwarzen Blazer Trug eine auffällige Holzkette mit einem Kreuz um den Hals Diese Frau begleitete das Opfer zur Geldabholung nachhause



Die Kriminalpolizei Bamberg hat den Fall übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat den Betrug beobachtet oder die unbekannten Frauen im Stadtgebiet gesehen? Zeugen werden gebeten, sich unter dieser Nummer zu melden: 0951/9129-491.

