Nachdem ein Radfahrer am Sonntagabend (23. April 2023) in der Weißenburgstraße in Bamberg gegen ein geparktes Auto gestoßen ist, wurde gegen 19.40 Uhr die Polizei verständigt.

Während der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten eine deutliche Alkoholfahne wahr, sodass sie bei dem Fahrradfahrer einen Alkoholtest durchführten. Bei dem Test brachte es der 59-Jährige laut Polizeiinspektion Bamberg-Stadt auf einen Wert von 1,88 Promille.

Betrunken auf dem Fahrrad in Bamberg - 59-Jähriger beschädigt Auto

Deshalb wurde anschließend eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Der Betrunkene wurde bei dem Unfall leicht verletzt und der Schaden am Auto wird von der Polizei auf etwa 300 Euro beziffert.

