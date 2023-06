Bamberg: Eingeschlossene Person am Bahnhof - Polizei muss sie aus Toilette befreien

Die Bamberger Feuerwehr wurde am Donnerstagvormittag (22. Juni 2023) zu einem alles andere als alltäglichen Einsatz gerufen. Am Bahnhof konnte sich eine Person aus eigener Kraft nicht mehr aus einem WC befreien.

Bamberg: Feuerwehr empfängt kuriosen Notruf aus Bahnhofstoilette

"Am Vormittag wurde die Feuerwehr Bamberg zu einer eingeschlossenen Person am Bamberger Bahnhof alarmiert", schreibt die Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht. Diese Person habe die Toilette betreten und sei wegen eines Defektes am Türschloss anschließend nicht wieder herausgekommen.

Über ihr Handy habe sie dann den Notruf gewählt, um aus ihrer misslichen Lage befreit zu werden. Die angeforderte Hilfe war schnell vor Ort: "Ebenfalls alarmierte Beamte der Bundespolizei konnten die Person schnell befreien", so die Feuerwehr.

Durch das schnelle Durchgreifen der Polizisten konnte sich die Bamberger Feuerwehr eine Fahrt zum Bahnhof letztendlich sparen: "Der Einsatz der Kameraden wurde noch vor Ausrücken wieder abgebrochen."

Ähnlich wie der Frau im Bahnhofs-WC erging es am Dienstagabend (20. Juni 2023) Besuchern der Bamberger Altenburg. Sie waren wegen eines Unwetters ebenfalls auf die Hilfe der Feuerwehr angewiesen. Mehr Nachrichten aus Bamberg findet ihr hier.