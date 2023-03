Ein 23-Jähriger sollte sich am Donnerstag kurz vor 0 Uhr in der Promenadestraße am Bamberger ZOB einer routinemäßigen Personenkontrolle unterziehen. Dies wollte der junge Mann sich aber nicht gefallen lassen, wie die Polizei am Freitag (31. März 2023) bestätigte.

Demnach leistete er Widerstand gegen die Polizeibeamten und versuchte, mit einem Bus zu flüchten. Die Polizisten sahen sich deshalb gezwungen, Verstärkung anzufordern. Diese kam auch, und zwar laut Augenzeugenberichten in Form von gut fünf Streifenwagen, die mit Blaulicht und quietschenden Reifen Richtung Innenstadt gefahren sein sollen.

Durch die zusätzlichen Einsatzkräfte konnte der Mann schließlich überwältigt und festgesetzt werden. Bei ihm wurde laut der Polizei in einer Socke eine geringe Menge Marihuana gefunden.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Manuel Dietz / inFranken.de | #230226/colourbox.de