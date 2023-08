Aus unbekannten Gründen fing ein Auto am Mittwochabend (16. August 2023) in Bamberg Feuer und brannte vollständig aus.

Anwohner meldeten nach Angaben der Polizei gegen 22.30 Uhr über den Notruf ein brennendes Fahrzeug und Explosionsgeräusche auf dem Pendlerparkplatz in der Pödeldorfer Straße in Bamberg. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das geparkte Auto bereits vollständig in Flammen.

Kripo ermittelt wegen möglicher Brandstiftung nach Autobrand

Die Feuerwehrleute konnten die Flammen rasch löschen. Währenddessen sperrten Polizeibeamte die Staatsstraße in beide Richtungen. Das Fahrzeug brannte trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr vollständig aus, der Schaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat noch am Mittwoch die Ermittlungen übernommen. Gemeinsam mit Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes erfolgte am Donnerstag eine Begutachtung des Fahrzeugs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht einer Brandstiftung durch unbekannte Täter.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brand machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg.

Vorschaubild: © Thomas Habets/Adobe Stock (Symbolbild)