Bereits seit der Nacht auf Sonntag (02. April 2023) war die Ampelanlage an der belebten Kreuzung Berliner Ring/Mosstr. ausgefallen. Mittlerweile sei die Störung behoben, wie die Stadtwerke Bamberg mitteilten.

Laut den Stadtwerken war die Ampelanlage seit Samstag gegen 0 Uhr nicht mehr in Betrieb. Grund dafür sei ein Kabelfehler gewesen, wie eine Sprecherin bestätigte. Zwar sei die Anlage seit Montag, 8 Uhr wieder in Betrieb, die Reparatur an der betroffenen Ampel dauere aber noch an.

Totalausfall von Ampelanlage - Stadtwerke beheben Störung

Noch am frühen Sonntagmorgen führte die Feuerwehr unter Aufsicht der Polizei Maßnahmen zur Verkehrsreglung durch. Man habe Schilder zur Geschwindigkeitsbeschränkung aufgestellt, so die Feuerwehr Bamberg auf ihrer Webseite.

Die Polizei war laut eigener Aussage ebenfalls regelmäßig vor Ort. Aufgrund des zu dem Zeitpunkt geringen Verkehrsaufkommens habe man aber auf eine Verkehrsregelung verzichtet.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.