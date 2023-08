Die Polizei Bamberg Land berichtete, dass "an der bekannten Motorradstrecke B22 in Würgau" am Freitag (18. August 2023) ein schlimmer Unfall passierte. Ein Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Ein Autofahrer (54) fuhr von Scheßlitz in Richtung Steinfeld. Dann wendete er sein Auto in einer Einmündung. Als er wieder auf die B22 einbiegen wollte, übersah er einen von links kommenden und somit vorfahrtsberechtigten 21-jährigen Motorradfahrer.

Unfall am Würgauer Berg - Junger Mann bricht sich das Bein

Der junge Kradfahrer krachte frontal in die linke Fahrzeugfront. Durch den Aufprall und den Sturz erlitt der junge Mann mehrere Prellungen und brach sich den rechten Oberschenkel.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Das Motorrad war ein Totalschaden und am Auto entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf etwa 30.000 Euro.

Die Unfallstelle war etwa 2.5 Stunden komplett gesperrt. Die FFW Würgau unterstützte die Verkehrsmaßnahmen mit vier Einsatzkräften.