Bei einer Geschwindigkeitskontrolle erwischte die Verkehrspolizei Bamberg am Mittwochmorgen (16. August 2023) auf der A73 einen Fahrer mit 176 km/h in einer 100er-Zone.

Die Polizisten hatten sich nach eigenen Angaben vor dem Autobahnkreuz Bamberg auf der A73 Richtung Feucht im Bereich mit einem Tempolimit von 100 km/h platziert. Von den insgesamt 5500 gemessenen Fahrzeugen fuhren 97 zu schnell, 39 davon müssen jetzt mit Bußgeldern rechnen. Zwei der Autofahrer erwartet sogar ein Fahrverbot. Einer von ihnen war mit 176 km/h in der 100er-Zone erwischt worden, also 76 km/h über der erlaubten Geschwindigkeit.

Unfallgefahr an Autobahnkreuzen: Darum ist das Tempolimit hier besonders wichtig

Gerade im Bereich von Anschlussstellen und Autobahnkreuzen ist laut der Polizei eine gemäßigte Geschwindigkeit jedoch besonders wichtig, um auf besondere Verkehrssituationen mit Ein- und Ausfahrenden entsprechend reagieren zu können. An diesen Stellen, so auch am Bamberger Kreuz, häufen sich deshalb nach wie vor die Unfälle und in den meisten Fällen ist eine zu schnelle Geschwindigkeit zumindest teilweise die Ursache.

Vorschaubild: © symbol polizei geschwindigkeitskontrolle laser 2 Foto Bayerische Polizeisymbol polizei geschwindigkeitskontrolle laser 2 Foto Bayerische Polizei