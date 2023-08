Die Polizei hat am Montagnachmittag (7. August 2023) bei einer Kontrolle auf der A70 in Richtung Bayreuth einen Elektroschocker (umgangssprachlich "Taser") in einem Auto entdeckt. Für den jungen Fahrer hat das nun Konsequenzen.

Der Fahrer (21) gab laut der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg an, das Gerät in Tschechien gekauft zu haben. In Deutschland ist es verboten, derartige Waffen mit sich zu führen. Einen Elektroschocker darf man hierzulande nicht einmal besitzen.

Illegaler Waffenbesitz: Polizei findet Elektroschocker auf A70

Der 21-Jährige, der auf Höhe Viereth-Trunstadt angehalten worden war, hätte für das Gerät auch keine waffenrechtliche Erlaubnis erhalten können, da es keine Prüfziffer hatte. Die Beamten beschlagnahmten den Elektroschocker. Gegen den Mann läuft jetzt ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Vorschaubild: © Alexander G. Walther/Polizei Oberfranken