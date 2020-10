Nach dem Bau einer weiteren, fr sieben Gruppen ausgelegten Kita gibt es in der Boomtown Burgebrach eigentlich nur eine logische Konsequenz: die Erweiterung der Kapazitten am "Schulcampus" in der Grasmannsdorfer Strae. Die grte Schule im westlichen Landkreis wird einen weiteren Bau Bauteil F - erhalten: um bestehendem Bedarf gerecht zu werden und um zeitgeme Pdagogik-Konzepte zu ermglichen. Dafr ist eine derzeit auf 9,5 Millionen Euro veranschlagte Investition erforderlich. Dabei handelt es sich um die bislang grte in der Geschichte der Marktgemeinde. Die nicht durch Frderung gedeckten Kosten werde die Kommune bernehmen, stellt dazu Brgermeister Johannes Maciejonczyk ( CSU ) fest.