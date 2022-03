Am Sonntagnachmittag (20.03.2022) kam es auf der St2263 zwischen Etzelskirchen (Kreis Erlangen-Höchstadt) und Limbach (Kreis Bamberg) zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der Biker wurde dabei so sehr verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Foto: Merzbach/News5

+4 Bilder