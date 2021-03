Die Freiwillige Feuerwehr Baunach musste am Montagnachmittag (29.03.2021) zu einer brennenden Hecke in der Hemmerleinsleite ausrücken.

Ein Anwohner flammte in seiner gepflasterten Hofeinfahrt das Unkraut mit einem Bunsenbrenner ab. Dabei kam er mit der Flamme offensichtlich zu nahe an die angrenzende, etwa zwei Meter hohe Grundstückshecke und setzte die Pflanzen in Brand. Etwa fünf Meter Hecke wurden trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr durch das Feuer zerstört.

Mann zündet Hecke an: Das Gebäude blieb unversehrt

Ein Schaden am Gebäude entstand glücklicherweise nicht. Allerdings zog sich der 64-Jährige beim Versuch, das Feuer selbst zu löschen, eine leichte Rauchgasvergiftung zu und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die ebenfalls verständigten Beamten der Polizeiinspektion Bamberg-Land schätzen den entstandenen Schaden auf etwa 1.000 Euro.

Symbolfoto: Ronald Rinklef