Baunach: Veränderung bei der Deutschen Post

Filiale wird Ende des Jahres geschlossen

Das sind Öffnungszeiten und Adresse der neuen Post-Filiale

In der Stadt Baunach (Landkreis Bamberg) steht eine Veränderung bei der Deutschen Post an. Bereits Ende des Jahres (31. Dezember 2021) soll die Filiale in der Bahnhofstraße 32 geschlossen werden, teilt die Stadt Baunach auf Facebook mit.

Baunach: Neue Post-Filiale öffnet noch im November

Ohne eine Post-Filiale muss Baunach aber auch zukünftig nicht auskommen. Schon am 16. November dieses Jahres soll eine neue eröffnet werden. Diese wird dann im Rewe in der Haßbergstraße 40 zu finden sein. Sie wird barrierefrei zugänglich und von Montag bis Samstag jeweils von 7 Uhr bis 19 Uhr geöffnet sein.

In Baunach stehen noch mehr Änderungen an: Der neue Waldkindergarten öffnet am 1. April 2022 seine Türen. Die Anmeldung für drei bis sechs Jahre alte Kinder läuft bereits.