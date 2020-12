Immer wieder hört man von Problemhunden oder Hunden, die nicht vermittelbar sind. Gründe dafür sind oftmals aggressive Verhaltensauffälligkeiten der Tiere oder Beißattacken.

Damit diese Hunde eine zweite Chance bekommen, wollen Lisa Sauer-Dietz und Chris Friedlein einen neuen Verein gründen, um genau dort zu helfen, wo viele keine Hoffnung mehr haben.

Darum gibt es den Verein für Problemhunde

Wie Lisa Sauer-Dietz erzählt, verfolgen sie und Chris Friedlein schon seit ihrem Kennenlernen zusammen mit ihren mittlerweile verstorbenen Rottweilern Barni und Aiko den Plan, einen Verein zu gründen, der Problemhunden zurück ins Leben helfen soll. Aus den beiden Namen der Hunde ergibt sich auch der Vereinsname "Barniko". Konkreter wurden die Pläne, als Sauer-Dietz im März 2020 ins Tierheim Bamberg gerufen wurde, um einem beißenden Jack-Russel-Terrier einen Maulkorb anzulegen.

Der Trainerin sei außerdem aufgefallen, dass viele Hunde Probleme mit ihren Besitzern haben, da sie mit einem Trauma beschäftigt seien, dieses aber oft nicht richtig aufgearbeitet werde. "Hunden wird daher oft keine andere Wahl geboten, als sich mit Aggression zu helfen."

Der Verein will so bald wie möglich starten, die Beantragung läuft. "Ziel des Vereins ist es, den Hunden ein harmonisches Leben zu ermöglichen und ihnen die Freuden des Lebens wieder schmackhaft zu machen", erzählt die Hundetrainerin. Wichtig sei es daher auch, dies Besitzern zu ermöglichen, die es sich sonst nicht leisten könnten.

Hier ist der Verein

Die Einrichtung wird, so Sauer-Dietz, bei ihrem Kollegen Chris Friedlein in Ansbach sein. Dort werde auch die Hauptarbeit geleistet. Sie selbst werde in Bamberg eingesetzt, um mit Tierheimhunden zu arbeiten, die sonst den Rest ihres Lebens im Tierheim verbringen müssten. Außerdem werde auch in Bamberg Besitzern mit einem Problemhund mit fehlenden finanziellen Mitteln geholfen.