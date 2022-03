Die jüngsten Ereignisse in der Ukraine sind schockierend. Die Not der Menschen in dem mit furchtbaren Krieg überzogenen Land wird mit jedem Tag größer. Viele Bürgerinnen und Bürger in Bamberg zeigen in diesen Tagen ihre volle Solidarität mit der Ukraine: sei es auf Kundgebungen, auf den Sozialen Medien oder vor allem auch mit konkreter Hilfe in Form von Geld- oder Sachspenden, so die Stadt Bamberg.

„Als Zeichen für die Verbundenheit unserer Stadt mit der Ukraine wird erstmals an diesem Freitag, 4. März, 18.30 Uhr - und dann an jedem Abend - das Alte Rathaus in den Landesfarben der Ukraine beleuchtet“, kündigte OB Andreas Starke an.

„Die konkrete Hilfe für die Menschen, die um ihr Leben und das ihrer Familien fürchten müssen, steht natürlich an vorderster Stelle,“ macht Oberbürgermeister Andreas Starke deutlich. „Aber auch Symbole sind in einer solchen Situation wichtig.

Deshalb werden wir unser bedeutendstes Wahrzeichen in die Farben der Ukraine tauchen, nämlich das Alte Rathaus an der Oberen Brücke“, so der OB. Bereits seit Anfang der Woche weht vor dem Rathaus am Maxplatz die blau-gelbe Flagge.

Auch die Konzert- und Kongresshalle wird abends angestrahlt. „Damit wollen wir auch den ukrainischen Bürgerinnen und Bürgern Mut machen, die sich schon in Bamberg aufhalten“, sagen OB Starke und Bürgermeister Jonas Glüsenkamp.

Die breite Unterstützung der Bambergerinnen und Bamberger spiegelt sich auch in den vielen zivilgesellschaftlichen Aktivitäten und Hilfsangeboten wider, die von der Stadtverwaltung koordiniert und unterstützt werden. Im Folgenden ein Überblick über die aktuellen Hilfemöglichkeiten:

#Bamberg hilft Ukraine

Geldspenden:

Spendenkonto der Stadt Bamberg:

IBAN: DE71 7705 0000 0000 0057 77

BIC: BYLADEM1SKB

Verwendungszweck: Stichwort „Ukraine“

Spendenkonto des Ukrainischen Vereins Bamberg:UA e.V.

IBAN: DE05 7639 1000 0001 5183 13

BIC: GENODEFIFOH

Verwendungszweck: Hilfe für die Ukraine

Geldspenden, um gezielt benötigte Sachgüter einzukaufen, Spritkosten zu begleichen, Spenden aller Art werden in der Posthalle, Lagarde Kaserne gesammelt:

Montag bis Samstag 14:00 – 18:00 Uhr

Sachspenden:

Eine aktuelle Liste, was dringend gebraucht wird, steht auf der Seite https://bamberghilftukraine.de/zur Verfügung.

Annahmestelle: Posthalle, Lagarde Kaserne

Montag bis Samstag 14:00 – 18:00 Uhr

ACHTUNG: Zurzeit wird keine Kleidung mehr angenommen!

Wohnraum: Bettenbörse

Wenn mit Wohnraum geholfen werden kann, steht auf der Seite https://bamberghilftukraine.de/ ein Formular der „Bettenbörse“ zur Verfügung.

Für weitere Hilfe gibt es eine Freiwilligenkoordination:

Der Link findet sich ebenfalls auf der Seite https://bamberghilftukraine.de/.

Fragen zu Hilfemöglichkeiten?

Kontaktieren Sie das Bürgertelefon der Stadt Bamberg unter: