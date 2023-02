Wie der Oberfranken Offensiv e.V. berichtet, wurde in den Schulen in Bamberg und Forchheim die vergangenen Wochen wieder intensiv getüftelt und experimentiert. Die Kinder und Jugendlichen entwickelten beispielsweise ein Windrad mit USB-Anschluss, das Smartphones aufladen kann (Franz-Ludwig-Gymnasium) und eine Solarzelle, die mit einer Solarthermie kombiniert wird (Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim). Diese und viele weitere Ideen präsentieren sie gemeinsam mit anderen Kindern und Jugendlichen aus Oberfranken beim 22. Regionalwettbewerb von Jugend forscht, Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb.

Die 124 Schülerinnen und Schüler haben in den vergangenen Wochen mit kniffligen Fragen auseinandergesetzt, experimentiert und dabei die ein oder andere überraschende Entdeckung gemacht. Die 76 schriftlichen Ausarbeitungen lassen auf ein hohes Niveau schließen. Die meisten Projekte reichten die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Fachbereichen Biologie, Technik und Chemie ein. Besonders erfreulich: Dieses Jahr gab es Anmeldungen aus allen oberfränkischen kreisfreien Städten und Landkreisen.

Die Stadt und der Landkreis Bamberg sowie der Landkreis Forchheim stellen mit 33 Jungforscherinnen und Jungforschern mehr als ein Viertel aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Regionalwettbewerb. Sie präsentieren insgesamt 20 Projekte. Stark vertreten sind das Franz-Ludwig-Gymnasium Bamberg mit sechs Projekten von zehn Schülerinnen und Schülern sowie das E.T.A. Hoffmann-Gymnasium in Bamberg mit vier Projekten von vier Jugendlichen.

Ein Wettbewerbstag mit 76 vielversprechenden Projekten

Die beiden Jahre zuvor fand der Wettbewerb pandemiebedingt als digitale Messe statt. Oberfranken Offensiv organisiert den Regionalwettbewerb bereits zum 22. Mal und dankt den Partnerunternehmen – Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft Coburg, die oberfränkischen Sparkassen sowie die Firma KSB SE & Co. KGaA aus Pegnitz – für die finanzielle Unterstützung des oberfränkischen Regionalwettbewerbs. Die Organisatoren freuen sich auf einen spannenden Tag an der Hochschule Coburg unter dem Motto „Mach Ideen groß!“. Diesmal gibt es eine Neuerung: Alle Kinder und Jugendlichen werden ihre Arbeiten in Oberfranken an einem einzigen Tag präsentieren. Vor der Pandemie gab es zwei Wettbewerbstage, unterteilt nach Altersgruppen. Die Kinder bis 14 treten weiterhin in der Sparte Schüler experimentieren an und Jugendliche zwischen 15 und 21 Jahre in der Sparte Jugend forscht. Durch die Zusammenlegung auf einen einzigen Wettbewerbstag haben aber nun auch die jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, sich alle Projekte anzuschauen und sich auch Inspirationen und Tipps für kommende Wettbewerbe zu holen.

Preisverleihung mit Thomas Apfel von Radio Eins

Am Vormittag führt die Jury mit den Kindern und Jugendliche intensive Gespräche und begutachtet die Projekte. Die besten Arbeiten werden ausgewählt und am Abend bei der großen Preisverleihung, moderiert von Thomas Apfel von Radio Eins, ausgezeichnet. Am Nachmittag von 15 Uhr bis 17.30 Uhr öffnen sich die Türen für alle Eltern, Freunde und Interessierte, die sich die Forschungsarbeiten genauer anschauen möchten.

Über Jugend forscht

Jugend forscht ist Deutschlands bekanntester Nachwuchswettbewerb. Ziel ist, Jugendliche für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern, Talente zu finden und zu fördern. Pro Jahr gibt es bundesweit mehr als 110 Wettbewerbe. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer suchen sich selbst eine interessante Fragestellung, die sie mit naturwissenschaftlichen, technischen oder mathematischen Methoden bearbeiten. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche ab der 4. Klasse bis zum Alter von 21 Jahren. Wer 14 Jahre oder jünger ist, startet in der Juniorsparte Schüler experimentieren.

Der Regionalwettbewerb in Oberfranken

Die Entwicklungsagentur Oberfranken Offensiv e.V. aus Bayreuth organisiert den Regionalwettbewerb Jugend forscht in Oberfranken. Die drei Patenunternehmen – Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft Coburg, die oberfränkischen Sparkassen sowie die Firma KSB SE & Co. KGaA aus Pegnitz – unterstützen den Regionalwettbewerb finanziell. Die Firma Rauschert Heinersdorf-Pressig GmbH stiftet den Schulpreis.

Die Gewinnerinnen und Gewinner der Regionalwettbewerbe treten bei den Landeswettbewerben an. Die Landessiegerinnen und Landessieger nehmen am Bundeswettbewerb teil.

Über Oberfranken Offensiv e.V.

Oberfranken Offensiv e.V. ist Impulsgeber innovativer Projekte und setzt sich lösungsorientiert und aktiv für die regionale Entwicklung Oberfrankens ein. Im Verein engagieren sich Kommunen, Unternehmen, Institutionen, Verbände und Privatpersonen.

Mehr Infos unter: www.oberfranken.de