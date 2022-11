Bamberg: Neue Location in der Gartenstadt aufgemacht - das erwartet die Gäste

in der aufgemacht - das erwartet die Gäste "Musibar Gardencity" -Betreiberin äußert sich zum Live-Konzept

-Betreiberin äußert sich zum "Bin großer Musikfan": Diese Stile werden in der Bar gespielt

werden in der Bar "Capone": Inhaberin war in früherer Location selbst Stammgast

Anfang Oktober 2022 hat die "Musicbar Gardencity" in der Bamberger Gartenstadt eröffnet. Die neue Location befindet sich im ehemaligen "Capone" in der Zollnerstraße 197. Rebecca Feulner, die Betreiberin der Bar, äußert sich im Gespräch mit inFranken.de zum Live-Band-Konzept und ihrer Liebe zur Musik. Das besondere: Die Bambergerin war zuvor selbst Stammgast im "Capone".

Neue Kneipe in Bamberg: "Musicbar Gardencity" eröffnet - "von Schlager bis Rock" ist alles dabei

"Das Konzept meiner Bar beruht meist auf Live-Musik", erklärt Feulner, die vielen auch unter ihrem Spitznamen "Becci" bekannt sei. Sie veranstalte Themenabende und lade derzeit alle zwei Wochen Live-Acts ein. Diese spielen auf einer kleinen Fläche in der Bar. Was die bedienten Musikstile angeht, hat sich die Betreiberin nicht festgelegt: "Von Schlager bis Rock über Alternative, Jazz und Soul, jede Sparte ist möglich." Sie selbst sei auch privat für jegliche Genres offen: "Ich höre alles, bin großer Musikfan, es gibt keine Grenzen. Was wären wir ohne Musik?"

Auf Anfrage richte sie unter anderem auch Weihnachtsfeiern oder Junggesellinnenabschiede in der "Musicbar Gardencity" in Bamberg aus, erklärt Feulner. Das "Capone" sei ihre Stammkneipe gewesen, berichtet die Bar-Betreiberin. Als sie schließen musste, habe sich eines zum anderen gefügt: "Ich kannte den Pächter vorher, er hat mir das auch angeboten." Die Musikbar-Chefin freut sich: "Es war von Kind auf mein Bestreben, eine Musikbar zu eröffnen." Nun habe es endlich geklappt.

Von Dienstag bis Sonntag (10 - 1 Uhr) öffnet die "Musicbar Gardencity" jetzt ihre Türen. Neben Bamberger Bieren wie Fässla und Keesmann gibt auch ländliche Biere: "Es gibt immer ein Bier des Tages." Auch antialkoholische Cocktails und herzhafte Speisen wie Leberkäse, Wiener und Pizza stehen auf der Speisekarte. Die "kleine gemütliche Bar in der Bamberger Gartenstadt" sei sehr gut angelaufen. "Ich bin zufrieden", sagt Feulner. Der Innenbereich sowie der Biergarten umfassen jeweils 50 Sitzplätze, die es auch weiterhin gut zu besetzen gilt. Der nächste Live-Musik-Act trit bereits am 18. November 2022 in der "Musicbar Gardensity" auf.

Auch interessant: "Letzte Vorbereitungen laufen": Bamberger Winterkeller öffnet bald - Inhaberin gibt spannenden Einblick