Knapp drei Wochen sind es noch bis zum Fest, doch auch der vorweihnachtliche Bummel über den Weihnachtsmarkt muss heuer ausfallen. Wo sonst im Dezember Bude an Bude in buntem Lichterglanz erstrahlt, es nach Glühwein und manchen Leckereien riecht, stehen jetzt nur ein paar einzelne Verkaufswagen im Schatten des Weihnachtsbaums . Dass vielen Bambergern der Markt fehlt, zeigt eine Umfrage in der Facebook-Gruppe des Fränkischen Tags. "Ja ich vermisse es sehr. A gute Currywurst , nen Kinderpunsch und Kind auf Karussell", schreibt etwa Stephanie G. Anderen fehlen Glühwein-Runden oder weihnachtliches Kunsthandwerk. "War vorhin dort, nur noch traurig. Kein Mensch weit und breit", merkt Thomas L. an.