Es ist ein Eintrag vom August 2020 auf der Bewertungsplattform "Tripadvisor", in dem das Hotel in Bamberg eher schlecht wegkommt: Darin vergibt ein Gast gerade mal 2 von 5 Punkten. Und schreibt: "Das Hotel ist wirklich in die Jahre gekommen. Zimmerausstattung, Fenster, etc. sind aus den 70ern." Solche Einträge sind nicht weiter ungewöhnlich - Geschmäcker sind verschieden.