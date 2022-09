Ob Zigarettenstummel, Plastiktüten, alte Zeitungen oder zerbrochene Glasflaschen: Müll finde sich in den Straßen und Grünanlagen Bambergs zur Genüge. Um diesem Problem mehr Beachtung zu schenken und um sich für eine saubere Umwelt einzusetzen, sei derWorld Cleanup Day ins Leben gerufen worden. Der World Cleanup Day sei die größte Bürgerbewegung der Welt zur Beseitigung von Umweltverschmutzung und Plastikmüll. 2021 hätten sich 14 Millionen Menschen weltweit in 191 Ländern am World Cleanup Day beteiligt und 53 Tausend Tonnen Müll aus der Natur entfernt. Am Samstag (17. September 2022) werden Bürger*innen dazu aufgerufen, Strände, Parks, Wälder, Flüsse und Straßen vom Abfall zu befreien. Das berichtet die Stadt Bamberg.

Das Büro für Nachhaltigkeit der Stadt Bamberg lädt an diesem Tag zu einer großen Müllsammelaktion im Stadtgebiet ein und freut sich über alle Freiwilligen, die mitmachen wollen. Ob Gruppen oder Einzelpersonen, ob Kindergärten, Schulen, Vereine, kommunale Unternehmen oder lokale Firmen – alle sind herzlich eingeladen, sich beim Bamberger Herbstputz zu engagieren. „Das wird eine tolle Aktion und ich freue mich sehr, dass schon einige Bamberger Institutionen angekündigt haben, dabei zu sein, wenn es heißt, Bamberg putzt sich raus“, freut sich zweiter Bürgermeister und Klimareferent Jonas Glüsenkamp.

Bamberg: Stadt ruft zum Word Cleanup Day auf

Einige Sammelgebiete weisen erfahrungsgemäß mehr Müll auf als andere. Bambergs Zweiter BürgermeisterJonas Glüsenkamp beteiligt sich im Sammelgebiet ERBA an der Müllsammelaktion. Los geht es um 10 Uhr, Treffpunkt am Ufersteg auf Höhe vom Café KaffeeGlück. Wer beim großen Reinemachen mitmachen möchte, wird gebeten, besonders diese Gebiete zu beachten:

ERBA-Inse l (Weidendamm → Erba-Gelände → Landesgartenschauweg → Schiffbauplatz → Markusbrücke → Am Leinritt → Unterer Leinritt → An d. Spinnerei)

Ablageort: Erbainsel bei Wasserwacht

Ablageort : Kettenbrücke neben Aufzug/Hauptwachstraße

Ablageort : Ecke Brückenstraße/ Promenadenstraße bei ZOB

Ablageort : Erbainsel bei Wasserwacht, Am Leinritt bei Justizvollzugsanstalt, Weegmannufer bei Parkhaus

→ Oberer Leinritt → Am Leinritt) Ablageort : Schiffbauplatz/Konzerthalle, am Leinritt bei Justizvollzugsanstalt

Ablageort: Zeppelinstraße bei TÜV

Die Aktion wird dezentral organisiert, weshalb in den verschiedenen Ortsteilen Bambergs Sammelstellen eingerichtet werden. Hier werden um 10 Uhr bei Bedarf auch die Müllsäcke zur Verfügung gestellt. Handschuhe, Greifzangen, Eimer etc. müssen selbst mitgebracht werden.

World Cleanup Day in Bamberg: Das gilt es zu beachten

Bis 15 Uhr haben die Müllsammlerinnen und Müllsammler Gelegenheit, Bamberg wieder raus zu putzen. Dann werden die befüllten Müllsäcke von den Mitarbeiter*innen der Bamberger Service-Betriebe an den jeweiligen Sammelstellen abgeholt und in das Müllheizkraftwerk gefahren. Sperrige Gegenstände, die gegebenenfalls gesammelt wurden, sind nebendran abzustellen.



Wer an der Aktion teilnehmen möchte, kann sich unter nachhaltig@stadt.bamberg.de anmelden und bekommt alle weiteren Informationen zur gemeinsamen Sammelaktion zugeschickt. Übrigens: Nach § 2 Abs. 1 Nr. 10a SGB (Sozialgesetzbuch) VII stehen ehrenamtliche Tätige grundsätzlich unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung.

Vorschaubild: © Hanne Hasu / Pixabay (Symbolfoto)