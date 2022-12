Am Montagabend, kurz vor 20.00 Uhr, wurde die Polizei darüber verständigt, dass in der Plattnergasse ein etwa 28-jähriger Mann, rund 165 cm groß, schlank und mit dunkelblonden, extrem kurz rasierten Haaren, einen Fußgänger angegriffen hat.

Grund hierfür war, dass der Unbekannte an eine Hauswand urinieren wollte, was sich der Geschädigte verbat. Daraufhin nahm der Täter das Handy des Mannes ab, was er aber wieder bekam.

Anschließend verpasste er ihm noch einen Kopfschlag zwischen die Augen, bevor er mit seinem Kumpel in einem Taxi davonfuhr. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff eine Platzwunde.

