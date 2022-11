Detailliert geschnitzte Charakterköpfe bärtiger Männer, bezaubernd schöne Frauengesichter und die typischen ‚sprechenden Hände‘ machen Max Huschers Krippenfigurengruppen einzigartig. Vom 26. November 2022 bis 15. Januar 2023 bietet die Weihnachtausstellung Einblicke in das Leben des vor 30 Jahren Verstorbenen und veranschaulicht dessen Vorlagen und Inspirationsquellen wie auch die Machart der Figuren. Wie das Erzbischöfliche Ordinariat berichtet, sei erstmals auch eine figurenreiche Jahreskrippe, welche als private Schenkung ins Diözesanmuseum kam, ausgestellt.

Von Beruf Konditor, habe die Leidenschaft Max Huschers (1905 bis 1993) dem Schnitzen von Krippenfiguren gegolten. Bereits als Kind habe er die ersten Figuren aus Wachs und Gips modelliert. Obwohl seine Eltern nicht die Begeisterung für seine Begabung geteilt hätten, habe er schließlich eine Ausbildung beim Bamberger Bildhauer und Krippenschnitzer Franz Bauer absolvieren dürfen. Auch später als Inhaber des Bamberger Cafés Villa Remeis und nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft habe er sich ausgiebig seinem Hobby gemeldet.

Neben der Neuerwerbung seien die beiden Jahreskrippen aus der Pfarrkirche Herz Jesu in Erlangen und jene des Priesterseminars die Highlights der Ausstellung. Letztere stamme aus dem Nachlass des Prälaten Rudolf Nickles (1912 bis 2004). „Für die Ausstellung wird sie restauriert und samt originaler Aufbauten und gemalter Hintergründe von Bartholomäus Wappmannsberger aus Prien präsentiert“, freut sich die Kuratorin der Ausstellung, Dr. Ludmila Kvapilová-Klüsener. Dank zahlreicher weiterer Leihgaben aus Privatbesitz sei diese Ausstellung überhaupt möglich. Auch Krippen, die die Gasexplosion im Haus von Max Huscher wie ein Wunder überstanden haben, sind in der Ausstellung zu sehen.

Über die Krippen hinaus bietet die Weihnachtsausstellung Einblicke in das Leben des Schnitzers, seine Ausbildung zum Bildhauer, seine Vorlagen und Inspirationsquellen wie auch in die Machart der Figuren. So sind die Ausstellungen von Max Huscher im Bamberger Krippenverein durch professionelle Aufnahmen des Bamberger Fotografen Emil Bauer dokumentiert. Ein noch erhaltenes und nun ausgestelltes Heft mit Zeitungsausschnitten hält wiederum die Modelle von Max Huscher fest. Das Bildhauerwerkzeug von Max Huscher und seine angefangenen Figuren machen schließlich seine Technik erlebbar.

Die Sonderausstellung im Diözesanmuseum kann zu folgenden Öffnungszeiten besucht werden: 10 – 17 Uhr, Sonntag 12 – 17 Uhr,

Mittwoch sowie am 24., 25. und 26. Dezember 2022 geschlossen.