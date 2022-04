Am kommenden Sonntag, 1. Mai, wird in Gaustadt beim "Kramp Run" die Stadtmeisterschaft im 10-Kilometer-Straßenlauf ausgetragen. Weil an diesem Tag von 11 bis voraussichtlich 16 Uhr die Gaustadter Hauptstraße für den Verkehr gesperrt ist, müssen auch die Busse der Stadtwerke Bamberg eine Umleitung fahren.

Wie die Stadtwerke Bamberg berichten, können die Haltestellen „Spinnerei“ bis „Rathaus Gaustadt“ nicht bedient werden.

Die Linie 906 nach Bischberg verkehrt zwischen den Haltestellen „Regensburger Ring“ und „Friedhof Gaustadt“ in beiden Richtungen über die Haltestellen „Frutolfstraße“ bis „Krötleinstraße“. Die Linie 906 nach Gaustadt führt über den Linienweg der Linie 916. Beide Linien enden an der Haltestelle „Rothofer Straße“.