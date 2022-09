Bamberg vor 1 Stunde

Baum umsturzgefährdet

Wegen Baumfällarbeiten: Radweg am Unteren Leinritt in Bamberg gesperrt

Am Mittwoch, 7. September, ist der Radweg am Unteren Leinritt in Bamberg gesperrt. Grund dafür sind Fällarbeiten eines umsturzgefährdeten Baumes.