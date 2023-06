Jede Initiative zählt! Egal ob das Tragen der wöchentlichen Einkäufe, das Mähen des Rasens oder die Besorgung eines Medikaments aus der Apotheke – für ältere Menschen stellen diese vermeintlich einfachen Tätigkeiten oft eine große Herausforderung dar. Wie die Stadt Bamberg erklärt, kann eine gute Nachbarschaft hier jede Menge Abhilfe schaffen. Prinzipiell wären viele Menschen auch bereit, ehrenamtlich zu helfen, sind aber oft verunsichert. Was genau beinhaltet eigentlich so ein Ehrenamt? Muss ich mich einem einzelnen Träger verpflichten? Wie bin ich versichert? Oder wie gehe ich mit Problemen bei Hilfesuchenden um? Das sind nur einige Fragen, die sich viele Menschen bei ihrer Überlegung, sich ehrenamtlich zu betätigen, stellen.

Die Nachbarschaftshilfe der Stadt Bamberg und die Netzwerkpartner des Bamberger Nachbarschafts-Netz (BaNaNe) bieten daher allen Interessierten und Helfenden eine Grundlagenschulung an. Ziel ist es, Ehrenamtlichen ein allgemeines Rüstzeug an die Hand zu geben, damit das Ehrenamt auch Spaß macht. Und so geben am Dienstag, den 11. Juli 2023, um 18.30 Uhr Simone Famulla (Carithek), Nicole Sachsenheimer (Seniorenberatung und -begleitung) und Stefanie Hahn, Seniorenbeauftragte der Stadt Bamberg, im Quartiersbüro Ulanenpark, Hans-Schütz-Straße 3 Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das Ehrenamt. Zudem haben die Teilnehmenden Gelegenheit, die Partner*innen des Bamberger-Nachbarschaftshilfe-Netzwerks kennenzulernen.

Anmelden können sich Interessierte unter: quartiertsentwicklung@stadt.bamberg.de oder telefonisch unter 0951/87-1449 oder 0951/87-1450. Personen, die nachbarschaftliche Unterstützung benötigen, können sich unter der Tel. 0951 87‑1447 (Mo-Fr 9 bis 12 Uhr) oder unter nachbarschaft@stadt.bamberg.de beim Bamberger Nachbarschaftsnetz melden.

Info

Im Jahr 2023 haben sich die unterschiedlichen Träger und Institutionen, die Nachbarschaftshilfe in der Stadt anbieten, zu einem Netzwerk zusammengeschlossen.

Im Bamberger Nachbarschafts-Netz (BaNaNe) haben sich alle Beteiligten auf ein gemeinsames Konzept als Grundlage ihrer eigenständigen Arbeit geeinigt, um eine bestmögliche Unterstützung sowohl der ehrenamtlich Engagierten als auch der Hilfesuchenden zu gewährleisten sowie einen Zusammenschluss aller weiterhin unabhängigen Träger und Institutionen im Bereich der Nachbarschaftshilfe.

Dabei sind und bleiben die beteiligten Netzwerkpartner unter dem Label BaNaNe eigenständige Institutionen und Träger, die aber ein gemeinsames Grundverständnis der organisierten Nachbarschaftshilfen in Bamberg unterstützen.

Mehr Informationen zu BaNaNe finden Sie auch unter www.stadt.bamberg.de/quartiersentwicklung