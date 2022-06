Bamberg vor 27 Minuten

Waldbrand

Waldstück nahe dem Bamberger Klinikum stand in Flammen - 40 Einsatzkräfte mussten anrücken

In einem Waldstück in der Nähe des Bamberger Klinikums ist es am Freitag (17. Juni) zu einem Brand gekommen. 1000 Quadratmeter Wald haben gebrannt, weshalb 40 Einsatzkräfte vor Ort anpacken mussten.