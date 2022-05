Die Leiterin der Volkshochschule Bamberg Stadt tritt bereits ab 1. Mai 2022 den Vorsitz des Bezirks Oberfranken innerhalb des Bayerischen Volkshochschulverbandes (bvv) an.

Laut Satzung des Bayerischen Volkshochschulverbandes bilden die Mitgliedseinrichtungen innerhalb eines Regierungsbezirkes eine Vertretung auf Bezirksebene zur Wahrnehmung ihrer Interessen. Wie die Stadt Bamberg erklärt, wird sie jeweils für drei Jahre gewählt.

Der Bayerische Volkshochschulverband ist die Dachorganisation der bayerischen Volkshochschulen und größter Träger der Erwachsenenbildung in Bayern. Dem Verband gehören 192 Mitgliedseinrichtungen an, die mit über 1000 Betriebsstätten in ganz Bayern für Bildung sorgen, die nahe liegt und weiterbringt, zu fairen Preisen und in garantierter Qualität. Jedes Jahr besuchen rund 2,5 Millionen Menschen in Bayern die Volkshochschule.

Dr. Anna Scherbaum wurde in der Bezirkssitzung in Bayreuth bei Enthaltung von einer Stimme in das Amt der Vorsitzenden gewählt. Sie folgt auf Beatrix von Guaita, die sich nach langjähriger Leitung der VHS Bayreuth Stadt in den Ruhestand verabschiedet.