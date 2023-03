Streit in Bamberger Club eskaliert - Polizei sucht Zeugen: Am frühen Sonntagmorgen (5. März 2023) haben mehrere Menschen einen 30-jährigen Mann in einem Bamberger Club in der Innenstadt angegriffen. Das berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken am Montag. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Laut Angaben des Polizeipräsidiums kam es gegen 3.30 Uhr im Club "Kellerkinder" am Obstmarkt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Folge ein 30-jähriger Mann "nicht unerheblich verletzt" wurde.

Die Ermittler wenden sich diesbezüglich mit einer wichtigen Bitte an die Bevölkerung: Die Kripo Bamberg sucht Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.