Am Montag (06. März 2023) startet die Crowdfunding-Kampagne des Bamberger Unverpacktladen. "Die letzten drei Jahre Krise haben einiges von uns abverlangt und wir kämpfen ums Überleben", heißt es auf der Facebookseite von "Unverpackt Bamberg". "Die ständigen finanziellen Ängste und Sorgen machen uns fertig. So können und wollen wir nicht weiter machen." Alina Minier, Inhaberin des Ladens, erklärt gegenüber inFranken.de, wo die Probleme liegen und wie das Geld aus der Kampagne investiert werden soll.

"Hälfte der Kunden verloren": Bamberger Unverpacktladen startet Crowdfunding-Kampagne - das ist geplant

Angefangen haben die finanziellen Sorgen während der Corona-Pandemie. "Es war allgemein schwierig. Nicht nur für Unverpacktläden, sondern alle kleinen Unternehmen waren während der Krisen in einer angespannten Lage", so die Inhaberin. Vor zwei Monaten startete die Planung der Kampagne. "Kunden haben uns ermutigt, zu starten. Sie haben gesagt, sie würden uns unterstützen". Momentan sei die Lage noch stabil. "Die Zahlen sind noch in Ordnung. Wir sind gerade noch so auf der Schwelle, die Betriebskosten zu bezahlen". Doch seien "finanzielle Ängste real und auch bei uns ein Thema", erklärt sie.

Vor Corona lief der Laden blendend. "Das ist gar kein Vergleich. Wir haben durch die Pandemie mehr als die Hälfte unserer Kunden verloren". Seit Januar läuft das Geschäft wieder ein bisschen besser. "Wir merken auf jeden Fall einen Aufschwung. Es waren auch wieder Kunden da, die schon länger nicht mehr im Geschäft waren". Im ersten Monat lief es ihr zufolge "besser als das Weihnachtsgeschäft. Das ist unglaublich, da es dort normalerweise am besten läuft".

Ein Beispiel dafür ist das Café im Laden. "Unsere tägliche Suppe war immer ausverkauft. Während der Pandemie mussten wir natürlich auch unser Café schließen und danach lief danach wieder nur schleppend an". Jetzt erlebt es einen zweiten Aufschwung. "Wir haben gemerkt, dass wir zu wenig Platz haben, wir würden einen Teil des Geldes für neue Tische und einen neuen Thekenbereich ausgeben". Die Inhaberinnen möchten sich dadurch "ein zweites Standbein aufbauen". Ebenfalls soll das Sortiment aufgestockt werden. "Wir möchten wieder alles anbieten, was Leute gewohnt sind, bei uns zu kaufen".

"Darunter lohnt es sich nicht": So viel Geld benötigt der Laden - Spender bekommen Gegenleistungen

Das Projekt wird über die Website Startnext laufen. "Wir haben uns 10.000 Euro als Ziel gesetzt. Alles darunter lohnt sich nicht. Damit haben wir ein finanzielles Polster und können ohne Bedenken weitermachen", so Minier. Es ist nicht der erste Crowdfund, den der Laden startet. "Am gleichen Datum vor sechs Jahren haben wir auch eine Kampagne gemacht", erklärt Minier. Dabei kamen ihr zufolge 45.000 Euro zusammen. "Wir hatten damals quasi kein Startkapital, damit und mit einem Kredit haben wir uns den Laden finanziert". So ist sie "sehr optimistisch, dass wir unser Ziel erreichen".

Über die Website der Crowdfunding-Kampagne können interessierte Spender zwischen verschiedenen "Gegenleistungen" auswählen, wie es Minier erklärt. So können Wertgutscheine gekauft werden, "die drei Jahre lang im Geschäft einlösbar sind". Dazu gebe es dafür noch ein paar Specials, wie Getränke und verschiedene Speisen, "die man durch die Spende abholen kann". Eine finanzielle Absicherung bieten die Inhaberinnen ebenfalls an. "Wenn wir die 10.000 Euro nicht zusammenbekommen, bekommt jeder Spender sein Geld zurück". Es wäre "unfair für die Leute, wenn wir das Geld annehmen und in einem Jahr müssen wir schließen", so Minier.

Einen freien Betrag könne man auch spenden, diesen aber auch nur über die Website. "Wir sind offen für alles. Wenn sich Interessierte informieren möchten, können sie gerne vorbeikommen. Wir zeigen ihnen alles und wofür sie spenden", erklärt sie weiter. Der Crowdfund laufe erstmal 30 Tage. "Wir haben uns jetzt eine Deadline bis zum 09. April 2023 gesetzt. Wir haben aber die Möglichkeit, diese einmalig zu verlängern". Die Kampagne habe auch keine Grenze. "Es ist ein Open-End. Umso mehr gespendet wird, desto besser".