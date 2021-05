Einen ungewöhnlichen Fall von Hausfriedensbruch und Diebstahl meldet die Polizei Bamberg-Stadt: Am Sonntag, 23. Mai 2021, sind in der Zeit von 2 Uhr bis 2.30 Uhr unbekannte Personen in das Corona-Testzelt auf dem Maximiliansplatz in Bamberg eingedrungen.

"Sie verzehrten innerhalb des Zeltes dort gelagerte Schokolade und verteilten Schriftstücke aus dem Zelt in der Nähe", berichtet die Polizei. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg Stadt unter der Telefonnummer 0951 9129 210 entgegen.