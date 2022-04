Wolfgang Goppert galt in der Region als äußerst erfolgreicher Sportler. Er erlebte seine Bundesliga-Karriere beim 1. FC Bamberg, danach "noch höherklassig beim FC Baunach, ehe der Weg zu seinem TSV Breitengüßbach führte, wo er auch in dieser Saison noch das gelbschwarze Trikot trug". So beschreibt es der TSV Breitengüßbach in einem Nachruf auf Facebook.

Für den Verein "plötzlich und völlig überraschend" starb Goppert am 30. März 2022 in Memmelsdorf im Alter von 61 Jahren.

Basketballer Wolfgang Goppert bei Bamberg gestorben - "Wurf galt als unblockbar"

Als "Rekord-Korbjäger" wird Goppert in einem Nachruf auf trauer.infranken.de bezeichnet. Vier Jahrzehnte lang habe er das Klaus-Haferkorn-Turnier "in beeindruckender Weise" geprägt. Dieses Turnier wird jährlich zu Ehren des talentierten Basketballers Klaus Haferkorn in Bamberg veranstaltet. "Wolfgang hat 'Haferkorn' intensiv gelebt, er bleibt uns unvergessen", schreibt die Turnierleitung mit Bertram Wagner und Reinhold Eckert und die "befreundeten Familien" seines Teams "Die Peripheren" sowie die Kuffekl GmbH.

"Sein Wurf galt jahrelang als unblockbar", ergänzt der TSV Breitengüßbach. Er habe maßgeblichen Anteil daran, dass sich die Breitengüßbacher Basketballer jahrelang erfolgreich in der zweiten Basketball-Bundesliga etabliert hätten, so der Verein. In den Senioren-Mannschaften sei er noch mehrmals deutscher Meister geworden. Außerdem habe er sich viele Jahre als Trainer von Jugend- und Herrenteams und Schiedsrichter engagiert.

Wolfgang Goppert war daneben als Lehrer an der damaligen Zentralschule Forchheim (heute "Ritter-von-Traitteur-Mittelschule") tätig. Die Trauerfeier findet am Mittwoch (13. April 2022) in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Memmelsdorf statt. Die Beisetzung findet anschließend im engsten Familienkreis auf dem Friedhof in Peulendorf statt.