Nach einer erneuten Rekordbeteiligung im Jahr 2020 können Radfahrerinnen und Radfahrer nun zum zehnten Mal beim ADFC-Fahrradklima-Test die Radverkehrsbedingungen in ihren Städten und Gemeinden bewerten. Wie die Stadt Bamberg erklärt, helfe die Befragung, Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung zu erkennen.

„Für uns ist diese Momentaufnahme enorm wichtig, um die Infrastruktur im Radverkehr weiter zu verbessern“, betont Bürgermeister und Mobilitätsreferent Jonas Glüsenkamp (Grüne) und hofft daher auf zahlreiche Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger. Der Fahrradklima-Test läuft noch bis 30. November 2022.

Beim Fahrradklima-Test geht es um Fragen wie: Kommen die bisherigen Verbesserungen bei den Bürgerinnen und Bürgern an? Was läuft schon gut – was nicht? Macht das Radfahren in meiner Stadt Spaß oder bedeutet es eher Stress? Und wie sicher fühlen sich Radfahrer? Wer Lust hat mitzumachen, kann dies online unter https://fahrradklima-test.adfc.de – zehn Minuten reichen für die Beantwortung der Fragen aus.

Vom Fahrradklima-Test 2022 verspricht sich der Bürgermeister weitere wichtige Anregungen zur Verbesserung der Fahrradfreundlichkeit in Bamberg, denn „wir haben weiterhin noch viel Luft nach oben“, so Glüsenkamp.