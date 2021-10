Suchaktion geht weiter - 47-jähriger Mann aus Burgkunstadt im Landkreis Lichtenfels vermisst: Am Montagvormittag (18. Oktober 2021) meldeten die Angehörigen den 47-jährigen Michael Pauler als vermisst. Zuletzt hielt sich der Vermisste mit einem Wohnmobil in Schweden auf.

Der vermisste Mann verließ am 14. September 2021 seinen Wohnort, um mit einem angemieteten VW-Bus in Richtung Schweden aufzubrechen. Seit dem 16. September 2021 konnte seine Familie keinen Kontakt mehr zu dem Vermissten herstellen. Nun wurde sein Wohnmobil gefunden, wie die Autoverleihfirma bekannt gegeben hat.

Update vom 29.10.2021, 11.38 Uhr: Wohnmobil des Vermissten aus Burgkunstadt in Schweden gefunden

Der 47-jährige Michael Pauler aus Burgkunstadt (Landkreis Lichtenfels) beschäftigt weiterhin die deutschen und schwedischen Polizeibehörden. Der Burgkunstädter war am 14. September zu einer Reise mit einem angemieteten Wohnmobil einer Bamberger Firma mit dem Ziel Schweden aufgebrochen, aber nie von seiner geplanten vierwöchigen Reise zurückgekehrt.

Die Autoverleihfirma Sammüller aus Bamberg, der der Van des Typs "California T6" in weißer Farbe gehört, hatte deshalb auf Facebook einen Aufruf mit einer Belohnung von 500 Euro für Hinweise, die zum Fahrzeug führen, gestartet. "Der Mieter wollte nach Schweden und auch vom Mieter selbst gibt es seit Wochen kein Lebenszeichen, eventuell ist ihm auch was zugestoßen", schrieb die Firma am vorvergangenen Dienstag (19. Oktober 2021) in dem sozialen Netzwerk.

Am Donnerstag (28. Oktober 2021) hat die Firma Sammüller dann über Facebook bekannt gegeben, dass der Van in Schweden aufgefunden worden sei. "Dank eurer Hilfe wurde unser California in Schweden gefunden", heißt es in dem Post. "Danke, einfach Danke euch allen - wir waren so begeistert von eurer Hilfe", so schreibt die Firma weiter.

Polizei bestätigt Fahrzeugfund: Weitere Suchaktion nach Vermisstem eingeleitet

Allerdings ohne den vermissten Burgkunstädter. "Leider läuft die Suche nach dem Vermissten noch auf Hochtouren - aber jetzt steigen die Chancen, ihn zu finden", so das Unternehmen. Ein Auffindeort wird in dem Post nicht genannt.

Das Polizeipräsidium Oberfranken bestätigt den Fund auf Anfrage von inFranken.de. Nach anfänglicher Bearbeitung durch die Polizeiinspektion Lichtenfels ermittelt nun die Kriminalpolizei in Coburg in diesem Fall. "Wir haben im Laufe des gestrigen Tages die Mitteilung bekommen, dass das Fahrzeug in Schweden aufgefunden wurde", so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums.

Die schwedische Polizei habe nun "weitere Suchmaßnahmen am Auffindeort" in die Wege geleitet. Bisher habe man allerdings noch "keine weiteren Angaben zu der Örtlichkeit von den schwedischen Behörden erhalten", so die Sprecherin.

Erstmeldung vom 21.10.2021: Wer hat den 47-jährigen Mann gesehen?

Der Vermisste gab am 11. Oktober 2021 weder wie vereinbart das Fahrzeug an die Mietwagenfirma in Bamberg zurück noch erschien er auf seiner Arbeitsstelle. Diese Umstände und der unbekannte Aufenthaltsort des Vermissten beschäftigen jetzt die ermittelnden Polizeikräfte aus Lichtenfels. Die schwedische Polizei ist ebenfalls bereits informiert.

Weitere Erkennungszeichen des Vermissten:

zirka 160 Zentimeter groß

70 bis 75 Kilogramm schwer

kurze, grau melierte Haare

Der Vermisste 47-Jährige war zuletzt mit einem Mietwagen in Schweden

Der Mietwagen des Vermissten ist ein Wohnmobil der Marke Volkswagen, Typ T6 "California Beach" in der Farbe Weiß. Das amtliche Kennzeichen ist BA-S661.

Falls der Vermisste gesehen werden sollte, bittet die Polizei darum, bei dem Mann zu bleiben und die Polizei Lichtenfels über die Telefonnummer 09571/95200 oder die 110 zu verständigen.