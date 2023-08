Im Erzbistum Bamberg haben die Sternsinger in diesem Jahr 1.567.755 Euro gesammelt, wie das Kindermissionswerk am 16. August 2023 bekanntgab. In diesem Jahr beteiligten sich 383 Pfarrgemeinden, Schulen, Kindergärten und weitere Einrichtungen an der weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Das berichtet die Pressestelle des Erzbistums Bamberg in einer Pressemeldung.

Nach zwei Corona-Wintern konnten sich die Kinder und Jugendlichen bei ihrer 65. Aktion Dreikönigssingen wieder persönlich auf ihren Weg zu den Menschen machen und den christlichen Segen über die Türen schreiben. Sie steigerten ihr Sammelergebnis deutlich, so die Pressestelle. Zum Vergleich: Unter den Bedingungen der Pandemie und beim vielfachen Verzicht auf Hausbesuche waren in den beiden Vorjahren jeweils rund 1,1 Millionen Euro im Erzbistum gesammelt worden.

Das Motto der Aktion Dreikönigssingen 2023 lautete: „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Seit dem Start 1959 kamen beim Dreikönigssingen insgesamt rund 1,31 Milliarden Euro zusammen, mit denen Projekte für benachteiligte und Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa gefördert wurden. Bundesweite Träger sind das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

Rund um den kommenden Jahreswechsel werden sich die Sternsinger bei ihrer 66. Aktion Dreikönigssingen wieder auf den Weg zu den Menschen machen. „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ heißt dann ihr Leitwort. Die Diözesane Eröffnung der Aktion findet am Freitag, den 29. Dezember 2023, um 14 Uhr in Forchheim statt.

Weitere Infos unter: https://veranstaltungen.jugend-im-erzbistum.de/sternsingeraktion