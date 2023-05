Wie die Stadt Bamberg mitteilt, findet am Montag, 8. Mai, um 13.30 Uhr auf der Unteren Brücke eine Veranstaltung zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 78 Jahren und in Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus statt.

Die Gedenkfeier wird zusammen mit Schülerinnen und Schülern des Franz-Ludwig-Gymnasiums, der Maria-Ward-Realschule sowie der Heidelsteigschule gestaltet. Gedenkworte sprechen Oberbürgermeister Andreas Starke, Prof. Dr. Alla Paslawska aus der Ukraine sowie der SPD-Fraktionsvorsitzende Heinz Kuntke.

Neben den Redebeiträgen wird zudem der Schauspieler Felix Pielmeier einen Brief aus der Kriegspost des Großvaters von Alfred Dittrich, Mitglied in dem Bamberger Verein „Omas gegen Rechts“, an seine Ehefrau Anna verlesen.

Anschließend werden Kränze niedergelegt.

Die Städtische Musikschule Bamberg umrahmt das Programm mit musikalischen Beiträgen. Die Bevölkerung ist zu der Gedenkfeier herzlich eingeladen.