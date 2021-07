Corona-Zahlen in Stadt und Landkreis Bamberg zuletzt spürbar gestiegen

Im Raum Bamberg ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen zuletzt über Tage hinweg gestiegen. Die Stadt Bamberg weist am Montag (19. Juli 2021) laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) eine 7-Tage-Inzidenz von 36,2 auf - das ist aktuell der dritthöchste Wert Deutschlands. Der Landkreis Bamberg hat den bundesweit achthöchsten Inzidenzwert. Maßgeblich verantwortlich für die vergleichsweise hohen Corona-Zahlen in der Region sind neue Covid-19-Fälle in mehreren Schulen, wie das Gesundheitsamt mitteilt.

"Schwerpunkt des Infektionsgeschehens": Neuinfektionen an zehn Schulen im Raum Bamberg

"Wir beobachten einen Schwerpunkt des Infektionsgeschehens in den Schulen", berichtet Dr. Susanne Paulmann. Laut der Leiterin des Fachbereichs Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg gab es in den zurückliegenden beiden Wochen 21 Neuinfektionen in zehn Schulen. "Das macht derzeit knapp die Hälfte des Infektionsgeschehens in Stadt und Landkreis Bamberg aus", erklärt Paulmann.

Um welche Schulen es sich dabei konkret handelt, will das Bamberger Landratsamt nicht verraten. "Das möchten wir mit Blick auf die Betroffenen und mögliche Spekulationen vermeiden", teilt Pressereferent Frank Förtsch inFranken.de auf Nachfrage mit.

Weil die 7-Tage-Inzidenz für Stadt und Landkreis Bamberg am Samstag jeweils den dritten Tag in Folge über dem Corona-Grenzwert 25 lag, müssen Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse seit Montag wieder eine Maske an ihrem Platz tragen. Dies schreibt die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung entsprechend vor.

Nach Corona-Fällen an Schulen: Mehr als 200 Menschen im Raum Bamberg in Quarantäne

Damit sich das Infektionsgeschehen zum Schuljahresende wieder zurückentwickeln kann und die Ferien für möglichst wenige Schülerinnen und Schüler mit einer Quarantäne beginnen, seien die bekannten Schutzmaßnahmen wichtig.

"Selbstverständlich gilt, dass grundsätzlich Masken freiwillig immer getragen werden können", heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Stadt und Landratsamt.

Infolge der mehr als 20 neuen Corona-Fälle an den Schulen im Raum Bamberg mussten sich mehr als 200 Menschen in Quarantäne begeben.

