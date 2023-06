Bamberg: Stadt hilft Erdbebenopfern - mehrere tausend Euro auf Konto eingegangen

Der Aufruf von Oberbürgermeister Andreas Starke, für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien auf ein eigens eingerichtetes Konto der Stadt Bamberg zu spenden, war ein voller Erfolg: Insgesamt kamen 28.490 Euro zusammen, das gibt die Stadt Bamberg in einer Pressemitteilung bekannt. Davon wurde zunächst ein Wohncontainer angeschafft. Das übrige Geld fließt an die betroffenen Sozialverbände und an das Technische Hilfswerk, das vor Ort Hilfe leistet.

„Die hohe Spendenbereitschaft unserer Bürgerschaft zeigt die große Hilfe und die notwendige Solidarität mit den Opfern“, würdigte der OB das Engagement. Unter den Spendern ist auch die Schulfamilie der Rupprechtschule: Sie organisierte kurzerhand einen Kuchenverkauf, der alleine 1.530 Euro einbrachte.

Von den 28.490 Euro wurden 6.450 Euro dem Türkisch-Islamischen Kulturverein in Bamberg zur Verfügung gestellt. Davon wurde ein geeigneter Wohncontainer angeschafft, der der Unterbringung von Erdbebenopfern dient.

Die übrigen 22.000 Euro gehen zu gleichen Teilen an die Arbeiterwohlfahrt, die Johanniter, die Malteser, das Bayerische Rote Kreuz und das Technische Hilfswerk. Das Technische Hilfswerk und die Sozialverbände sind mit Helferteams vor Ort, um die Betroffenen in der Türkei und in Syrien zu unterstützen.