Wie die Stadt Bamberg berichtet, beginnen am heutigen Mittwoch, 10. Mai 2023, die Arbeiten zum Neubau der Franz-Fischer-Brücke im Stadtteil Bug. In diesem Zusammenhang sind Sperrungen des Wasserweges auf der Regnitz aus Sicherheitsgründen unerlässlich. Während des Baus findet Kranbetrieb statt, wobei in nicht planbaren Zeitabständen eine Vielzahl von schwebenden Lasten umgesetzt werden müssen. Außerdem wird bereits im Mai eine Schüttung in das Flussprofil der Regnitz eingebracht. Aus diesem Grund finden dort während der Betriebszeiten Bagger- und somit Schwenkarbeiten statt, die ein sicheres Passieren der Regnitz gefährden.

Die Stadt Bamberg hat daher eine Allgemeinverfügung erlassen, die folgende Regelung festlegt: Das Befahren der Regnitz im Bereich der Franz-Fischer-Brücke in Bug (30 Meter stromabwärts und 50 Meter stromaufwärts) mit Fahrzeugen ohne eigene Triebkraft (z. B. Kanus, Kajaks, Faltboote, Ruderboote, Stand Up Paddles, Schlauchboote, Tretboote, Floße o. Ä.) ist in der Zeit vom 10.05.2023 bis 31.08.2023 während der Baustellenbetriebszeiten (Montag bis Freitag: 7 bis 18 Uhr, Samstag: 7 bis 13 Uhr) untersagt.

Um den Wassernutzern jeweils vor bzw. nach der Brückenbaustelle das Ein- bzw. Aussteigen zu ermöglichen, werden Ein- und Ausstiegsstellen hergestellt bzw. sind solche vorhanden (siehe Anlage). Die im Lageplan dargestellten Ein- und Ausstiegsstellen sind zu nutzen.

Diese Regelung soll bis spätestens zum 31. August 2023 beibehalten werden und wurde durch intensive Abstimmungen mit den am Bau beteiligten Stellen und der Baufirma erreicht. Vollsperrungen werden in jedem Fall auf ein Minimum beschränkt.

Ziel ist es, ab dem 1. September 2023 eine Durchfahrt mittels eines „Korridors“ im Bauwerkstraggerüst zu ermöglichen. Damit soll dann die sichere Durchfahrt der Brücke auch während der Arbeitszeiten der Baufirma zeitlich uneingeschränkt möglich gemacht werden.

Link zum Text der Allgemeinverfügung:

https://www.stadt.bamberg.de/umwelt-bekanntmachungen

Alle Infos zum Neubau der Franz-Fischer-Brücke: www.stadt.bamberg.de/franzfischerbrücke