Bamberger Kolping-Akademie bietet Hilfe bei Bewerbungen an: Wer sich heutzutage auf die Suche nach einem guten Arbeitsplatz macht, muss neue Wege gehen. Es gilt, "die häufigsten Stolpersteine zu enttarnen und im positiven Sinne auf sich aufmerksam zu machen", schreibt die Bamberger Kolping-Akademie in einer Pressemitteilung.

"In diesem Seminar zeigen wir Ihnen, worauf es wirklich ankommt. Wir helfen Ihnen, Ihre Person und Ihre Fähigkeiten ins rechte Licht zu rücken", so das Versprechen. Das Seminar findet am Freitag, 25.06.2021 von 18.00 – 21.15 Uhr und am Samstag, 26.06.2021 von 09.00 – 16.15 Uhr statt. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.kolpingbildung.de oder 0951-519470.