Es ist ein Buch zum Lesen, Anschauen und Verweilen: Neben tagebuchartigen Einträgen, Collagen aus Geschichten und privaten Fotos, finden sich Zeichnungen von Illustrator Chrigel Farner in der Autobiographie von Rainald Grebe mit dem Titel „Rheinland Grapefruit. Mein Leben“. „Schmerzhaft wie der intime Herrndorf-Blog, feuerwerkswahnsinnig wie Christoph Schlingensiefs Tagebuch, dabei immer typisch Grebe in seiner ganzen Lebensunersättlichkeit“, schrieb Bettina Boyens in der Frankfurter Neuen Presse über das Buch.

Rainald Grebe stellt dieses am kommenden Dienstag, dem 21.12.2021, ab 20.00 Uhr in einer etwa eineinhalbstündigen Zoom-Veranstaltung vor, wie die Universität Bamberg mitteilt. "Um den Link zum Meeting zu erhalten, senden Sie bitte eine E-Mail an denise.dumschat-rehfeldt@uni-bamberg.de. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe „Literatur in der Universität“ statt. Seit 1977 werden dafür in unregelmäßigen Abständen namhafte Autorinnen und Autoren der Gegenwart an die Universität Bamberg eingeladen", heißt es.

Rainald Grebe ("Brandenburg") ist vor allem als Musik-Kabarettist bekannt, schreibt Theaterstücke und führt Regie. Er absolvierte die Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin, hält ein Diplom in Puppenspiel und war Schauspieler und Dramaturg am Theaterhaus Jena. Im Jahr 2006 veröffentlichte er den Roman „Global Fish“. Grebe wurde bereits vielfach ausgezeichnet. Gegenüber dem Tagesspiegelerklärte er kürzlich, er habe wegen einer Immunkrankheit bereits sechs Schlaganfälle erlitten und wisse nicht, wie lange er noch lebe.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter folgendem Link: https://www.uni-bamberg.de/germ-litvermitt/aktuelles-newsarchiv/artikel/rheinland-grapefruit-lesung-und-gespraech-mit-rainald-grebe/