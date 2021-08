Bamberg vor 17 Minuten

Polizeieinsatz

Nach Anwohnerbeschwerden: Schon wieder Ärger auf der Unteren Brücke - Polizei nimmt zwei Personen in Gewahrsam

In der Nacht von Freitag auf Samstag musste die Polizei nach Anwohnerbeschwerden auf der Unteren Brücke in Bamberg einschreiten. Dabei wurden fünf Musikboxen sichergestellt. Nach einem Streit nahmen die Beamten zudem zwei Personen in Gewahrsam.