Die Inzidenzwerte in Bamberg und Umgebung steigen wieder. In Abstimmung mit der Stadt Bamberg hat der Betreiber des Schnelltestzentrums am ZOB, das HTK Hygiene Technologie Kompetenzzentrum, deshalb entschieden, die geplante Schließung des Schnelltestzentrums am ZOB auszusetzen. Der Betrieb wird ohne Unterbrechung wie gehabt weiterlaufen.

Susan Lindner, Geschäftsführerin des HTK, hebt hervor: „Uns haben viele Stimmen aus der Bevölkerung erreicht, die sich für eine Weiterführung des Schnelltestzentrums ausgesprochen haben. Für dieses Vertrauen bedanken wir uns herzlich. Wir freuen uns außerdem über die Unterstützung der verschiedenen Akteure, die die Aufrechterhaltung des Standorts ZOB möglich machen.“

Das zentral gelegene Schnelltestzentrum zeichnet sich durch eine barrierearme Durchführung der PoC-Antigen-Schnelltests aus, Anmeldung und Erhalt des Testergebnisses können sowohl digital als auch analog erfolgen. Das teilt die HTK Hygiene Technologie Kompetenzzentrum GmbH mit.

Öffnungszeiten für das Schnelltestzentrum am ZOB bleiben bestehen

Corona Schnelltestzentrum Bamberg

Promenadestraße 6a

96047 Bamberg

Montag bis Samstag: 9 – 15 Uhr

Anmeldung und Informationen unter: www.corona-schnelltest-bamberg.de

Schnelltests werden außerdem auch im Testzentrum am Sendelbach angeboten:

Schnelltests im Testzentrum am Sendelbach (MVZ)

Am Sendelbach 15 96050 Bamberg

Montag bis Sonntag: 15 – 19 Uhr