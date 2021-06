Am Samstag, 03.07.2021 von 09.00 – 16.15 Uhr bietet das Kolping-Bildungswerk Bamberg, Wilhelmsplatz 3 das Seminar „Richtig telefonieren – effektive Gesprächsführung am Telefon“ an. Einfach abheben und anfangen zu reden - reicht das? Beim Umgang mit dem Telefon gehe es nicht nur um die Technik und die richtigen Knöpfe drücken, so das Bildungswerk: "Es geht vor allem um die richtige Art und Weise mit den Menschen umzugehen, die gerade anrufen, oder die angerufen werden sollen." Der Auftritt am Telefon sei für den Mitarbeiter und sein Unternehmen gleichermaßen eine Visitenkarte, die zeigt, wie professionell und kundenorientiert gearbeitet werde.

Nähere Informationen und Anmeldung unter Tel.: 0951-51947-0 oder www.kolpingbildung.de.