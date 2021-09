Bamberg: Festivals-Verein veranstaltet zwei Events auf Jahnwiese

"Revolution Fest": Zweite Auflage des Punk-Festivals kann fast normal stattfinden

Hip Hop Familienfest: Bambägga und Georg 33 bieten Workshops und Livemusik an

Am kommenden Wochenende präsentiert der Bamberger Festivals e.V. zwei Veranstaltungen auf der Jahnwiese. Am Samstag (25. September 2021) findet die zweite Ausgabe des Punk-Festivals "Revolution Fest" statt, am Wahlsonntag (26. September) folgt dann das erste "Hip Hop Familienfest" von Bämbägga und Georg 33, teilt der Festivals-Verein mit.

Bamberg: "Revolution Fest" startet mit Vortrag über Sexismus im Punk

Die Premiere des "Revolution Fests" fand demnach im letzten Jahr unter strengen Corona-Auflagen im Sitzen statt. Dennoch sei der Abend ein "voller Erfolg" gewesen. 2021 ist die Veranstaltung nun als Open Air auf der Jahnwiese angelegt.

Los gehen soll es um 15 Uhr mit einem Vortrag "#punktoo: Sexismus geh sterben!" von Musikjournalistin Diana Ringelsiep mit einer anschließenden Fragerunde und Diskussion gemeinsam mit dem Publikum, erklärt der Verein. Um 16.30 Uhr starten dann die Bands. Eröffnet werde der musikalische Abend von den Gruppen Bowser und Fun Goth, danach folgen Sendeschluss und AKD. Die Headliner sind Drei Meter Feldweg und Missstand, die das Publikum bis 23 Uhr zum Tanzen, Feiern und Mitsingen bringen sollen.

"Das Besondere am Revolution Fest ist, dass es zwar ein paar kleinere Punk-Festivals in der Umgebung gibt, aber eben nur eines direkt in Bamberg. Außerdem ist es größer als letztes Jahr, wir haben jetzt schon große Bands dabei. Trotzdem haben auch Regionale die Chance, bei uns zu spielen", sagt Initiator Kilian Herbst. "Das Ziel ist es, eine gute Zeit zu haben, dass die Leute mal wieder Spaß haben und ein Konzert-Feeling kriegen. Ich hoffe, dass es gut ankommt, sodass wir das nächstes Jahr wieder aufziehen können".

Diese Corona-Regeln gelten bei den Veranstaltungen auf der Jahnwiese

Durch die aktuellen Corona-Verordnungen müssten die Besucher*innen des Festivals keinen 3G-Nachweis erbringen. Eine Kontaktnachverfolgung finde mithilfe der Luca-App statt, erklärt der Verein. Die Kontaktbeschränkungen hingegen würden entfallen, sodass das Festival fast normal und im Stehen stattfinden könne.

Lediglich in Warteschlangen am Einlassbereich, sowie den Essens- und Getränkeständen herrsche eine Maskenpflicht, um Publikum und Helfer*innen gleichermaßen zu schützen, heißt es vonseiten des Vereins. "Es ist wirklich mega. Wir dachten schon, dass wir das Festival während Corona gar nicht mehr machen können. Das jetzt ohne großes Konzept doch stattfinden lassen zu können, ist einfach geil", sagt Herbst.

Tickets für die Veranstaltung gibt es auf der Website des Bamberger Festivals Verein. Der Eintrittspreis für Vortrag und Festival beträgt drei Euro, wenn man bis spätestens 15 Uhr da ist. Nur das Musikfestival kostet zehn Euro. Bei Kauf eines drei-Euro-Tickets muss der restliche Preis nachgezahlt werden, sofern man erst nach 15 Uhr am Gelände ist. Die Preise an der Abendkasse fallen höher aus.

Bamberg: Familienpicknick soll die "Vielfalt des Hip Hop" zeigen

Am Wahlsonntag folgt dann die nächste Veranstaltung, ebenfalls auf der Jahnwiese. Die bekannte Bamberger Rap-Gruppe Bambägga und Georg 33 starten ab 12 Uhr ihr erstes Hip Hop Familienfest. Angesetzt ist das Event als großes Picknick, das allen die "Vielfalt des Hip Hop näher bringen" soll, erklärt der Bamberger Festivals Verein.

Besucher*innen dürfen sich demnach auf viele verschiedene Live-Acts freuen. Dazu gebe es ein buntes Rahmenprogramm, bei dem "für Groß und Klein" etwas dabei sei. Es sollen Workshops in den Bereichen Rap, Breakdance und Graffiti angeboten werden und für Schallplattenfans soll es einen entsprechenden Flohmarkt geben. Der Eintritt für das Hip Hop Familienfest ist frei.

