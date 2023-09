Bamberg: Todkranker Ben (8) bekommt Wunsch erfüllt

Die Wohltätigkeitsorganisation "Flying Hope" ermöglichte dem achtjährigen Ben und seiner Familie in dieser Woche ein ganz besonderes Erlebnis. Um von Dresden in das Bamberger Kinderhospiz Sternenfeld zu gelangen, wurde der schwerkranke Junge mit einem Privatflugzeug nach Nürnberg geflogen.

Bamberg: "Flying Hope" erfüllt todkrankem Ben (8) einen besonderen Wunsch

"Ben ist acht Jahre alt und hat einen Wunsch; der Junge aus Zittau möchte einmal fliegen. Diesen schönen Wunsch konnten wir Ben mit einem Flug von Dresden nach Nürnberg in das Kinderhospiz Sternenzelt Bamberg erfüllen", schrieb "Flying Hope" am Mittwoch (30. August 2023) in den sozialen Medien. Mit an Bord gewesen seien Bens Eltern und sein kleiner Bruder Marc sowie ein medizinischer Begleiter. Für den Achtjährigen und alle Mitreisenden sei es ein "tolles Erlebnis" an Bord des Cessna Citation Jet gewesen.

"Flying Hope Pilot Sven Thieme aus Dresden übernahm diesen Flug mit der Familie und wird auch den Rückflug des Kindes durchführen", heißt es weiter. "Für beide Jungs gab es zudem noch den kleinen Stoffhund Ben, den die beiden freudestrahlend während des Fluges im Arm hielten." Barbara Drauz von "Flying Hope" erklärte im Gespräch mit inFranken.de die Hintergründe des Fluges: "Wir fungieren als Mittler zwischen Eltern, medizinischen Einrichtungen und Piloten, wenn lebensbegrenzend erkrankte Kinder zu weit entfernten Krankenhäusern oder Hospizen gelangen müssen."

Ben hätte die Strecke zur Bamberger Kinderhospiz laut Drauz mit dem Auto "sicherlich nicht bewältigen können", doch nach Vermittlung der Wohltätigkeitsorganisation habe sich Pilot Thieme der Sache angenommen. "Wir finanzieren durch unsere Spenden die Kosten für die Betankung der Flugzeuge, die Piloten machen ihren Job unentgeltlich", verrät die Projektmanagerin, deren Organisation im Jahr rund 100 Flüge ermöglicht. Die Bamberger Malteser erfüllten einer krebskranken Frau kürzlich ihren sehnlichsten Wunsch, bevor sie wenige Tage später verstarb.

Großmutter ist gerührt: "Ein Lächeln in schweren Zeiten" - bei Ausflug in Bamberg geht es Ben richtig gut

Wie Drauz schildert, bringe die besondere Wahl des Verkehrsmittels einen entscheidenden Vorteil mit sich: "Bei einer anstrengenden Autobahnfahrt brauchen viele Kinder vor der Behandlung erst einmal Erholung und Zeit zum Entkrampfen. Bei kurzen Flügen ist das anders, die meisten sind danach oft total entspannt". Auch Ben habe den Flug sichtlich genossen: "Es war ein schönes Erlebnis für ihn, die Landung hat ihm besonders gut gefallen", berichtet Drauz. "Jetzt geht es ihm sogar so gut, dass die Eltern mit ihm Ausflüge in Bamberg machen konnten."

Am kommenden Montag gehe es mit Sven Thiemes Cessna wieder zurück nach Dresden, die Vorfreude sei nach dem erfolgreichen Hinflug bereits groß. Neben vielen anderen Menschen brachte auch die Großmutter des Jungen in den Kommentaren unter dem Post ihre Gefühle zum Ausdruck: "Danke euch allen ganz herzlich für diese Wunscherfüllung für meinen Enkel Ben. Ihr macht es möglich ein Lächeln in sein Gesicht zu zaubern in dieser schweren Zeit."

Wer "Flying Hope" durch Spenden oder Mitgliedsbeiträge unterstützen möchte, kann sich hier weiter informieren.