Im Landkreis Bamberg hat am Dienstagabend (30. November 2021) ein Transporter gebrannt. Wie Bilder der Fotoagentur News5 zeigen, stand der Transporter, der zu einem Paketzusteller gehört, an der A73 lichterloh in Flammen.

Eine Sprecherin der Verkehrspolizei Bamberg bestätigte auf Nachfrage von inFranken.de, dass der Transporter vollständig ausgebrannt ist. Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen Transporter des Paketzustellers UPS, das "mit diversen Paketen beladen" war.

Auf- und Ausfahrt der A73 voll gesperrt

Derzeit ist die A73 an der Ausfahrt Bamberg-Ost in Richtung Memmelsdorf komplett gesperrt. Auch die Auffahrt auf die Autobahn ist aktuell nicht zugänglich. Einsatzkräfte sind noch vor Ort. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Sperrung wird wohl noch für etwa eineinhalb Stunden bestehen (Stand 19.15 Uhr).

Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Grund für den Fahrzeugbrand ist wohl ein technischer Defekt.