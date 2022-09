Am Freitagmittag (16. September) wurden Verkäufer eines Bekleidungsgeschäftes in Bamberg am Maximiliansplatz auf ein Pärchen mit Kleinkind aufmerksam, da sich dieses auffällig an der Umkleide aufhielt.

Als das Pärchen samt Kleinkind die Umkleidekabine verließ, wurden in einer zurückgelassenen Hose mehrere abgerissene Etiketten anderer Bekleidungsstücke aufgefunden, berichtet die Polizei. Das Pärchen wurde aufgehalten, bei dem Diebesgut handelte es sich um hochwertige Jeanshosen im Wert von rund 200 Euro.

Vorschaubild: © markusspiske / pixabay.com