Der neue Vorsitzende des IHK-Gremiums Bamberg heißt Herbert Grimmer. Der Geschäftsführer der Grimmer GmbH, tätig in den Bereichen Industrie- und Medizintechnik, wurde bei der konstituierenden Sitzung des IHK-Gremiums in der Bamberger Konzert- und Kongresshalle zum Nachfolger von Sonja Weigand gewählt. Weigand war als Vorsitzende nicht erneut zur Wahl angetreten, wie die Pressestelle IHK für Oberfranken Bayreuth erklärt.

40 Mitglieder aus den Wahlgruppen Industrie, Handel/Tourismus und Dienstleistungen bilden das IHK-Gremium Bamberg. Sie wurden bei der IHK-Wahl im Januar 2022 von den rund 12.000 Mitgliedsbetrieben aus Stadt und Landkreis Bamberg gewählt, um die Interessen ihrer Branchen im Ehrenamt der IHK für Oberfranken Bayreuth zu vertreten. Nun fand die konstituierende Sitzung statt, bei der ein neuer Gremiumsvorstand und die Bamberger Mitglieder in der IHK-Vollversammlung, dem "Parlament der oberfränkischen Wirtschaft", zu wählen waren. Die Sitzung fand aufgrund der Corona-Lage hybrid und unter 3G-Bedingungen statt.

22 von 40 Mitgliedern neu im IHK-Gremium

Die Sitzung leitete letztmals IHK-Präsidentin Sonja Weigand, die sich nach fünf Jahren als Vorsitzende auf eigenen Wunsch nicht um eine Wiederwahl bewarb und ankündigte, im April auch als IHK-Präsidentin auszuscheiden. In ihrer Begrüßung bedankte sie sich bei allen Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich der Wahl gestellt hatten. Die Gewählten haben nun die Aufgabe für die kommenden fünf Jahre die Interessen der Unternehmen zu bündeln und gegenüber Politik und Verwaltung zu vertreten. Innerhalb des Bezirks der IHK für Oberfranken Bayreuth hat der Wirtschaftsraum Bamberg die stärkste Wirtschaftskraft. 22 der 85 Mitglieder der IHK-Vollversammlung werden vom IHK-Gremium Bamberg entsandt.

Insgesamt haben sich 55 Unternehmerinnen und Unternehmer in den drei Wahlgruppen um die 40 Sitze im IHK-Gremium Bamberg beworben. Von den 40 Gewählten sind 22 neu im Amt. Bei der Neuwahl wurde Herbert Grimmer, Geschäftsführer der Grimmer GmbH in Lisberg, zum neuen Vorsitzenden des IHK-Gremiums Bamberg gewählt. Die Grimmer GmbH ist ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen, mit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welches sich auf die Bereiche Industrie- und Medizintechnik, insbesondere den Vorrichtungs- und Sondermaschinenbau spezialisiert hat.

Als große Herausforderungen des Wirtschaftsstandorts Bamberg nannte der neu gewählte Vorsitzende den Transformationsprozess, der die Bereiche Industrie, Handel/Tourismus und Dienstleistungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten stark beschäftigt. "Ich wünsche mir, dass wir weiterhin auf die berufliche Aus- und Weiterbildung setzen, um den Fachkräftemangel entgegenzuwirken und so die Mitarbeiter von morgen gewinnen", so Herbert Grimmer. Besonders großen Wert legt der neue Vorsitzende "auf ein gutes Miteinander" der regionalen Unternehmen als auch übergreifend mit den Schnittstellen zu Stadt und Landkreis.

Als stellvertretende Vorsitzende wurden Wolfgang Heyder (Veranstaltungsservice Bamberg GmbH, Litzendorf), Thomas Porzner (Porzner Steine & Erden Holding GmbH & Co. KG, Zapfendorf), Mischa Salzmann (Bamberger Rundfunk GmbH & Co. StudiobetriebsKG, Bamberg), Margit Schütz (BettenFriedrich KG, Bamberg), Lieselotte Straub (Frankenhotel Drei Kronen Memmelsdorf GmbH) sowie RalfDieter Thiehofe (Rupp + Hubrach Optik GmbH, Bamberg) gewählt.

In die IHK-Vollversammlung gewählt

In der IHK-Vollversammlung vertreten neben Herbert Grimmer auch Michael Betz (Eberth Bau GmbH & Co. KG, Bamberg), Thomas Hoffmann (CHROFF Kunststofftechnik GmbH, Scheßlitz), Reiner Jürgens (RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH), Thomas Porzner, Dr. Michael Swoboda (Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Bamberg) sowie Ralf-Dieter Thiehofe künftig die Interessen der Wahlgruppe Industrie. Für die Wahlgruppe Handel/Tourismus wurden Mathias Baluses (GALERIA Karstadt Kaufhof GmbH, Bamberg), Werner Massak (Werner Massak e.K, LitzendorfSchammelsdorf), Florian Müller (Ahörnla GmbH, Bamberg), Nicole Schiewer ("Die Prinzessin auf der Erbse", Bamberg), Margit Schütz sowie Lieselotte Straub in die Vollversammlung gewählt. Aus der Wahlgruppe Dienstleistungen vertreten in den kommenden fünf Jahren Dr. Daniel Alt (DAA Holding GmbH, StrullendorfAmlingstadt), Klaus Gallenz (Bamberger LebenshilfeWerkstätten gGmbH), Wolfgang Heyder, Julian Hoffbauer (CIB Hoffbauer GmbH & Co. KG, Bamberg), Stephan Kirchner (Sparkasse Bamberg), Thomas Motschenbacher (BILOG Warenhotel GmbH, Scheßlitz), Mischa Salzmann, Matthias Schellenberger (Spedition Pflaum GmbH, Strullendorf) sowie Frank Seuling (elemente group AG, Hirschaid) Bamberg im höchsten Organ der IHK.

IHK-Hauptgeschäftsführerin Gabriele Hohenner hatte zu Beginn der Sitzung Aufgaben und Struktur der Industrie- und Handelskammer erläutert. Sie bezeichnete das Ehrenamt als zentrale Säule in der IHK-Organisation. Im IHK-Bezirk engagieren sich rund 3.000 Unternehmerinnen und Unternehmer oder leitende Mitarbeiter ehrenamtlich in Gremien, der Vollversammlung, Fachausschüssen oder im Prüfungswesen der Beruflichen Bildung. Die Wahlen wurden von IHK-Justiziar Stefan Cordes durchgeführt.