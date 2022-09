Bamberg: Schlenkerla belegt Top-Position in "National Geographic"-Ranking

"Ein Muss für jeden Biertouristen" : Magazin schwärmt über Bamberger Brauerei

: Magazin schwärmt über Bamberger Brauerei Fränkisches Traditionshaus reagiert auf Auszeichnung: "Wir freuen uns ganz besonders"

Auf der Website von "National Geographic" wurden die besten Bier-Städte Europas in einem Ranking vorgestellt. Zusammen mit Brüssel, Kopenhagen, Pilsen, Rom, London und Köln ist unter anderem Bamberg dabei. Die Traditionsgaststätte "Schlenkerla in der Sandstraße überzeugt vor allem in einem Punkt.

Bamberg: Schlenkerla unter besten Bieren Europas - "ein Muss für jeden Biertouristen"

Die Brauereiwirtschaft Schlenkerla hat das Magazin vor allem mit ihrem weltbekannten Rauchbier überzeugt. "Die lokale Spezialität ist das Rauchbier, ein rauchiges Lager, das mit Malz gebraut und über geräuchertem Buchenholz gebrannt wird. Es ist ein erworbener Geschmack, der an Algen, Jod, Sägemehl und Speck erinnert, mit der rauchigen Weichheit eines 'Lothario' in Lederhosen, der Akustikgitarre am Lagerfeuer spielt", erklärt das Magazin in blumigen Worten.

Die Bamberger Brauerei freut sich über den Ritterschlag. "Wenn National Geographic über die besten Bierstädte Europas schreibt, darf Bamberg natürlich nicht fehlen. Wir freuen uns ganz besonders, dass unser Schlenkerla als "Place to be" auch dabei sein darf", berichtet das Schlenkerla. Vom Magazin wurde die Traditionsbrauerei und -gaststätte als "ein Muss für jeden Biertouristen" beschrieben. Dazu äußert sich die Brauerei ebenfalls. "Und für alle anderen auch - sagen wir".

Nicht nur das Schlenkerla wurde im Artikel erwähnt, sondern auch die langanhaltende Biertradition in der Stadt Bamberg. "900 Jahre ist es her, dass die absurd attraktive fränkische Stadt Bamberg erstmals eine Braugenehmigung ausstellte", berichtet National Geographic. "In seiner Blütezeit Anfang des 19. Jahrhunderts gab es 65 Brauereien mit einer Bevölkerung von nur 20.000. Noch heute ist das Verhältnis beeindruckend: Neun Brauereien bieten Platz für 70.000 Menschen, ganz zu schweigen von den traditionellen Tavernen und den idyllischen Biergärten".